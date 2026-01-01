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Скоро в прокате «Сумерки»
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Постеры сериала «Дастер»
Вся информация о сериале
Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Пару пшиков на кроссовки и сапоги – и моя обувь не мокнет от первого дождя: осенью не сушу стельки по 9 часов
Громоздкую сушилку для посуды у раковины больше не ставят: покупают в Fix Price крутую замену за 80 рублей
«Кусок дымящегося... навоза»: Лебедев припечатал один из лучших российских фильмов о войне за «феерический» ляп – военные едва ли согласятся
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Ровно 460 лет со смерти Сулеймана: от турок страшную правду скрывали неделями — даже в «Великолепном веке» утаили
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин
«Чтобы стать генеральшей, надо пройти тест»: сможете продолжить 6 цитат из «Москва слезам не верит» без единой ошибки?
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