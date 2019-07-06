Во 2 сезоне шоу «Шутники» актер Владимир Маркони отвечает за «интеллектуальные» шутки, резидент Comedy Club Иван Пышненко получил статус лучшего импровизатора пранкеров, а стендап-комик Кирилл Сиэтлов и шоумен Сева Москвин готовы поддержать любую инициативу своих коллег. Квартет юмористов пранкует на улицах Москвы, разыгрывая ничего не подозревающих прохожих. Ключевыми локациями для съемок проекта становятся многолюдные места в столице. К уже знакомым приколам, которые полюбились зрителям, в новом сезоне добавились наказания и парные шутки, проходить которые куда труднее.