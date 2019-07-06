Menu
Shutniki (2018), season 2

Шутники 16+
Title Сезон 2
Season premiere 6 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Shutniki" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Шутники» актер Владимир Маркони отвечает за «интеллектуальные» шутки, резидент Comedy Club Иван Пышненко получил статус лучшего импровизатора пранкеров, а стендап-комик Кирилл Сиэтлов и шоумен Сева Москвин готовы поддержать любую инициативу своих коллег. Квартет юмористов пранкует на улицах Москвы, разыгрывая ничего не подозревающих прохожих. Ключевыми локациями для съемок проекта становятся многолюдные места в столице. К уже знакомым приколам, которые полюбились зрителям, в новом сезоне добавились наказания и парные шутки, проходить которые куда труднее.

"Shutniki" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 21
Season 2 Episode 1
6 July 2019
Выпуск 22
Season 2 Episode 2
7 July 2019
Выпуск 23
Season 2 Episode 3
13 July 2019
Выпуск 24
Season 2 Episode 4
14 July 2019
Выпуск 25
Season 2 Episode 5
20 July 2019
Выпуск 26
Season 2 Episode 6
21 July 2019
Выпуск 27
Season 2 Episode 7
27 July 2019
Выпуск 28
Season 2 Episode 8
28 July 2019
Выпуск 29
Season 2 Episode 9
3 August 2019
Выпуск 30
Season 2 Episode 10
4 August 2019
