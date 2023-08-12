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INТуристы (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу INТуристы
Киноафиша Сериалы INТуристы Сезоны Сезон 2

INТуристы 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 2-й сезон телешоу «INТуристы»

Во 2-м сезоне шоу «INТуристы» ведущие продолжают путешествия по знакомой стране, раскрывая ее для зрителей с удивительной стороны. Они придумывают путеводитель по самым оригинальным достопримечательностям на территории Российской Федерации. Актриса Мария Горбань и ее соведущий, кавээнщик Aлeкceй Kpивeня, продолжают удивлять публику неожиданными маршрутами. Они отправятся в места, где шумит море и всегда светит яркое солнце, а затем переместятся во Владимир и Суздаль: насладятся красотой церквей, научатся ковать «старинные клинки» и лепить из глины, а также пополнят свой словарный запас.

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Список серий телешоу INТуристы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1. Архангельск
Сезон 2 Серия 1
12 августа 2023
Выпуск 2. Кубань
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2023
Выпуск 3. Архангельск
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2023
Выпуск 4. Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский
Сезон 2 Серия 4
2 сентября 2023
Выпуск 5. Екатеринбург
Сезон 2 Серия 5
9 сентября 2023
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
16 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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