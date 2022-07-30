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INТуристы (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу INТуристы
Киноафиша Сериалы INТуристы Сезоны Сезон 1

INТуристы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «INТуристы»

В 1 сезоне шоу «INТуристы» известная актриса и комик однажды объединяются, чтобы вдоль и поперек исколесить Россию-матушку. Они узнают много нового о самых непопулярных туристических маршрутах, находят новые развлечения, показывают зрителям красоты средней полосы и российского юга. Ведущие своими глазами наблюдают прекрасные барханы дагестанской пустыни, которые не уступают Сахаре, а также наслаждаются панорамой Кольского полуострова, не менее прекрасной, чем в Исландии. Кроме того, Маша Горбань и Леша Кривеня отправляются в Калининград, который сложно отличить от традиционного европейского городка.

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Список серий телешоу INТуристы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
30 июля 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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