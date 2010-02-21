Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

И была война 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала И была война
Киноафиша Сериалы И была война Сезоны Сезон 1

И была война 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «И была война»

В 1 сезоне сериала «И была война» события разворачиваются в июне 1941 года. Новость о начале войны слышится голосом Левитана из всех радиоприемников СССР, шокируя жителей огромной страны. Первый же призыв отбирает у молодых жен их мужей, а у матерей – взрослых сыновей. В центре сюжета оказываются два друга, выросшие в одной деревне. Одному парню уже есть 18, а второй еще не достиг совершеннолетия. При этом первый ждет повестки с ужасом, не желая жертвовать своей жизнью на благо страны, зато второй готов даже подделать цифры в паспорте, лишь бы его пустили на фронт воевать с фашистами. Она героя прибывают в одну военную часть.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «И была война» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2010
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше