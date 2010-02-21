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И была война
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И была война, список сезонов
И была война
16+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
Україна
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Список сезонов сериала «И была война»
Сезон 1
3 эпизода
21 февраля 2010
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