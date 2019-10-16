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Играть по-крупному 2018 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Играть по-крупному
Киноафиша Сериалы Играть по-крупному Сезоны Сезон 2

Playing for Keeps 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Играть по-крупному»

Во 2 сезоне сериала «Играть по-крупному» Пейдж, Мэдди, Кэт, Талия и Джесси продолжают бороться за свое семейное счастье с конкурентками, желтой прессой, полицией, друг с другом и даже с собственными мужьями-футболистами. На плечах этих женщин лежит имидж команды «Саутерн Джетс», а поддерживать его не так-то просто. Для этого нужны не только красота и деньги, но и недюжинная сила, редкая самоотверженность и железный характер. Кэт готовится к боевому крещению в качестве нового президента команды. Талия сталкивается с трудностями в разработке своей линии купальников. А Мэдди устраивает мозговой штурм.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Играть по-крупному» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
6 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
13 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
20 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
27 ноября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
4 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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