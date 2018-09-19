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Играть по-крупному 2018 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Играть по-крупному
Киноафиша Сериалы Играть по-крупному Сезоны Сезон 1

Playing for Keeps 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Играть по-крупному»

В 1 сезоне сериала «Играть по-крупному» футболисты австралийского спортивного клуба «Саутерн Джетс» оказываются в центре большого криминального скандала. Жестокое убийство потрясает не только команду, но и всю страну. Близкие люди спортсменов переживают эту драму вместе с ними. Особенно тяжело приходится женам и девушкам футболистов – этим невесомым красавицам, улыбающимся с обложек глянцевых журналов. Увы, на самом деле жизнь этих женщин вовсе не похожа на сказку. Чтобы выжить в мире сильных мужчин, лжи, подлости, предательства и убийств, им нужно собрать все свое мужество и начать игру по-крупному.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Играть по-крупному» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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