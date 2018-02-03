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Вокруг света во время декрета (2018), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Вокруг света во время декрета
Киноафиша Сериалы Вокруг света во время декрета Сезоны Сезон 1

Вокруг света во время декрета 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Вокруг света во время декрета»

В 1 сезоне шоу «Вокруг света во время декрета» самые живописные красивые места, увлекательные аттракционы и целая тонна десертов ожидает Анну Седоков и ее детей. Звезда шоу-бизнеса расскажет зрителям канала «СТС», как сделать семейный отдых ярким и увлекательным. При помощи подсказок местных мамочек Анна и маленькие путешественники попробуют местную кухню, найдут лучшие развлечения в городе и побывают в гостях у людей оригинальных профессий. Седокова покажет своим любознательным детям – 12-летней дочери Алине, 7-месячному Гектору и 6-летней крестнице Полине – Таиланд, Израиль, Грузию, Испанию, Италию и множество других стран.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Вокруг света во время декрета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1. Испания, Тенерифе
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2018
Выпуск 2. Италия, Рим
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2018
Выпуск 3. Испания, Барселона
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2018
Выпуск 4. Таиланд, Пхукет
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2018
Выпуск 5. Германия, Мюнхен
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2018
Выпуск 6. Израиль, Тель-Авив
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2018
Выпуск 7. Таиланд, остров Краби
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2018
Выпуск 8. Грузия, Тбилиси
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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