Постеры телешоу «Вокруг света во время декрета»

Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза

Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Худший фильм»: в эту комедию Сталлоне обманом затащил Шварценеггер — собрал 3 «Малины», но россияне обожают

Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор