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Слезы на подушке 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слезы на подушке
Киноафиша Сериалы Слезы на подушке Сезоны Сезон 1

Слезы на подушке 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слезы на подушке»

В 1-м сезоне сериала «Слезы на подушке» с даты выпуска обычной московской школы проходит 15 лет. На праздничном вечере встречаются три бывшие одноклассницы, которые когда-то были неразлучными подругами. Теперь каждая девушка имеет завидную историю успеха, которой немедленно делится с остальными. Таня стала популярной художницей и сейчас готовит очередную авторскую выставку. Наташа управляет кондитерской фабрикой. А Валя и вовсе владеет собственным модельным агентством. Но стоит красавицам вернуться домой, как все они начинают плакать в подушку: весь этот успех – лишь маска, скрывающая личную драму.

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Список серий 1-го сезона сериала «Слезы на подушке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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