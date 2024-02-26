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Беременна в 45 (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Беременна в 45
Киноафиша Сериалы Беременна в 45 Сезоны Сезон 2

Beremenna v 45 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Беременна в 45»

Во 2-м сезоне шоу «Беременна в 45» главными героинями проекта стали женщины, которые не испугались в первый раз познать радость материнства в довольно зрелом возрасте. Каждой из мамочек 45 и более лет. Участницы проекта готовы поделиться своими историями и вдохновить множество других женщин из разных городов нашей страны, которые опасаются столкнуться со стереотипами о «старородящих». Героини шоу готовы доказать, что нужно становиться родителями не тогда, когда этого требует социум, а когда вы готовы к этому на самом деле.

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Список серий телешоу Беременна в 45 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
26 февраля 2024
Выпуск 1 Выпуск 2.
Сезон 2 Серия 2
4 марта 2024
Выпуск 3 Выпуск 3.
Сезон 2 Серия 3
11 марта 2024
Выпуск 4 Выпуск 4.
Сезон 2 Серия 4
18 марта 2024
Выпуск 5 Выпуск 5.
Сезон 2 Серия 5
25 марта 2024
Выпуск 6. Выпуск 6.
Сезон 2 Серия 6
1 апреля 2024
Выпуск 7.
Сезон 2 Серия 7
8 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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