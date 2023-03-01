Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Беременна в 45
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Беременна в 45

Беременна в 45 (2022 - …)

16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 6 часов 0 минут
О чем телешоу

Шоу «Беременна в 45» – это реалити о женщинах, которые не побоялись впервые стать мамами в возрасте 45 лет и больше. Программа рассказывает реальные истории целеустремленных героинь из разных уголков нашей страны. Они борются со стереотипами о «старородящих» и беременеют не тогда, когда этого требует общество, а тогда, когда оказываются по-настоящему к этому готовы. Им предстоит столкнуться с непониманием окружающих, финансовыми сложностями и проблемами со здоровьем, но они не остановятся на пути к мечте.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Беременна в 45 - Сезон 1 Сезон 1
2023, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши