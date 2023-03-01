Шоу «Беременна в 45» – это реалити о женщинах, которые не побоялись впервые стать мамами в возрасте 45 лет и больше. Программа рассказывает реальные истории целеустремленных героинь из разных уголков нашей страны. Они борются со стереотипами о «старородящих» и беременеют не тогда, когда этого требует общество, а тогда, когда оказываются по-настоящему к этому готовы. Им предстоит столкнуться с непониманием окружающих, финансовыми сложностями и проблемами со здоровьем, но они не остановятся на пути к мечте.