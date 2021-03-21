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ТЫ_Топ-модель на ТНТ (2021 - 2021)

16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 19 часов 30 минут
О чем телешоу

Шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» без прикрас рассказывает о карьере в модной индустрии современной России. В отборочном туре принимают участие 70 красивых и уверенных в себе девушек со всей страны, каждая из которых верит, что именно она должна стать настоящей топ-моделью. Но лишь одна из конкурсанток в итоге получит приз 3 миллиона рублей и контракт со всемирно известным агентством. Однако сперва ей придется сменить имидж, справиться с комплексами и преодолеть множество как физических, так и моральных испытаний.

В ролях
В ролях
Александр Гудков
Александр Гудков
Гоша Карцев
Гоша Карцев
Анастасия Решетова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
ТЫ_Топ-модель на ТНТ - Сезон 1 Сезон 1
2021, 13 эпизодов
Кадры из телешоу
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