Шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» без прикрас рассказывает о карьере в модной индустрии современной России. В отборочном туре принимают участие 70 красивых и уверенных в себе девушек со всей страны, каждая из которых верит, что именно она должна стать настоящей топ-моделью. Но лишь одна из конкурсанток в итоге получит приз 3 миллиона рублей и контракт со всемирно известным агентством. Однако сперва ей придется сменить имидж, справиться с комплексами и преодолеть множество как физических, так и моральных испытаний.