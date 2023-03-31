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Школа: Фронт 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Школа: Фронт
Киноафиша Сериалы Школа: Фронт Сезоны Сезон 1

Duty After School
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа: Фронт»

В 1 сезоне сериала «Школа: Фронт» события разворачиваются в недалеком будущем, когда на Землю нападают загадочные неопознанные летающие объекты. Инопланетные корабли повисают над всеми крупными городами, и каждое государство борется с ними по-своему. Южная Корея придумывает своеобразную «игру» для учеников школ. Ее участниками становятся все старшеклассники, желающие получить дополнительные баллы к аттестату. Каждый день после занятий ребята выходят на охоту за инопланетянами и соревнуются друг с другом в количестве завоеванных трофеев. Правда, иногда эта игра оказывается опасной.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Школа: Фронт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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