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Школа: Фронт
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Школа: Фронт, список сезонов
Duty After School
Год выпуска
2023
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
TVING
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
6.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Школа: Фронт»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
31 марта 2023 - 21 апреля 2023
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667