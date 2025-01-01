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Постер сериала Школа: Фронт
Киноафиша Сериалы Школа: Фронт Сезоны

Школа: Фронт, список сезонов

Duty After School
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис TVING

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Школа: Фронт»
Школа: Фронт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 31 марта 2023 - 21 апреля 2023
 
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