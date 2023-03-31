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Имитатор 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Имитатор
Киноафиша Сериалы Имитатор Сезоны Сезон 1

Copycat Killer 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Имитатор»

В 1 сезоне сериала «Имитатор» серийный убийца пользуется интересом средств массовой информации к своей персоне, чтобы манипулировать полицией, будущими жертвами и всем обществом. В китайском мегаполисе объявляется изощренный маньяк, которому мало просто лишить человека жизни. Он старается получить из этого максимум славы, запутывая всех вокруг больше и больше. То журналистка находит в своем доме кошмарную улику, то в эфир прайм-тайма прорывается леденящее кровь послание, то полицию кто-то наводит на ложный след. Тем временем число жертв «имитатора» растет с каждым днем, а его умысел остается загадкой.

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Список серий сериала Имитатор График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
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