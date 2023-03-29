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Предсказание 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Предсказание
Киноафиша Сериалы Предсказание Сезоны Сезон 1

The Big Door Prize 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Предсказание»

В 1 сезоне сериала «Предсказание» каждому из нас хочется верить, что именно он – избранный, тот, на кого Вселенная возлагает некие особые надежды, кому отведена уникальная роль. Но, к сожалению, большинство современных людей проживают свою жизнь крайне уныло и бездарно, тратя лучшие годы на выпивку с друзьями, ссоры со вторыми половинками, скучную работу и воспитание детей. У жителей небольшого городка появляется возможность все изменить и узнать свой истинный потенциал, заложенный в каждом высшими силами. В подсобке обычного универсама появляется чудо-машина, раскрывающая людям глаза.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Предсказание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дасти Dusty
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Кэсс Cass
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Джейкоб Jacob
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
Отец Рубэн Father Reuben
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2023
Трина Trina
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2023
Бо Beau
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2023
Джорджо Giorgio
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2023
Иззи Izzy
Сезон 1 Серия 8
3 мая 2023
Дирфест: часть первая Deerfest: Part One
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2023
Дирфест: часть вторая Deerfest: Part Two
Сезон 1 Серия 10
17 мая 2023
График выхода всех сериалов
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