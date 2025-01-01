Постеры сериала «Предсказание»

Большинство зрителей этого не поняли: режиссер «Пророка» впервые рассказал, зачем добавил рэп в фильм

5 жутких фильмов ужасов от студии Blumhouse, которые не дадут вам заснуть: у №5 — 98% на RT

Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»