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Графство Эссекс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Графство Эссекс
Киноафиша Сериалы Графство Эссекс Сезоны Сезон 1

Essex County
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Графство Эссекс»

В 1 сезоне сериала «Графство Эссекс» события разворачиваются в идиллической старинной деревеньке на юго-востоке Англии. Когда-то всеми землями здесь владела одна знатная и древняя семья, но сейчас от ее последнего поколения практически ничего не осталось. Четыре «листочка» на разрозненных ветвях рода держатся поодаль друг от друга. В местном госпитале работает милая и приветливая медсестра Энн, парень-подросток по имени Лестер готовится к поступлению в престижный колледж, старик Лу проводит дни в одиночестве, вспоминая былое. И только фермер Кен продолжает заниматься семейным делом, что бы ни происходило вокруг.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Графство Эссекс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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