3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды

В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой

НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец

У Фредди появился соперник: в кино вышел ужастик в духе «Кошмара на улице Вязов» — точно попал в настроение и получил 93% на RT

«Много-много серий»: автор «Во все тяжкие» вернулся в Альбукерке, чтобы снять очередной хит — в ноябре увидим первые эпизоды

От «Пародия на “Странные дела”» до «Лучший хоррор года»: новинка по Кингу уже переплюнула «Оно 2» – Пеннивайз страшен, как никогда прежде

Рейтинг 7.5 и 1 млрд рублей в кармане: этот российский военный фильм рвет прокат – уже сравнили с культовой «9 ротой»

Безумный Макс попал в семейку Аддамс: один из лучших мультов последней пятилетки все-таки получит сиквел – первые подробности

4 сезон «Мэра Кингстауна» – лучший в истории сериала: Шеридан исправил все ошибки, а звезда «Сопрано» «украла» шоу

Говорящий пес, Мерлин и Анна Семенович: российский ответ «Сверхъестественному» и фэнтези Netflix выходит уже 6 ноября