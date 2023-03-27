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Если сердце дрогнет 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Если сердце дрогнет
Киноафиша Сериалы Если сердце дрогнет Сезоны Сезон 1

Если сердце дрогнет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Если сердце дрогнет»

В 1 сезоне сериала «Если сердце дрогнет» Татьяна и Николай живут счастливой семейной жизнью, пока страшная трагедия не переворачивает их судьбы. Маленький сын пары погибает в аварии. Таня впадает в депрессию, но муж уговаривает ее взять ребенка из детдома, чтобы залатать дыру в сердце. Вот только женщина выбирает малышей, похожих на погибшего сына, а их, как назло, отдают в другие семьи. Отчаявшись, Коля начинает изменять Тане с ее подругой Олей. Обоим очень стыдно, но прекратить связь они не могут. А героиня тем временем обращается к батюшке в церковь. Тот советует ей не искать мальчика, похожего на сына, а взять того, при виде которого дрогнет сердце.

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Список серий 1-го сезона сериала «Если сердце дрогнет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2023
График выхода всех сериалов
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