Во 2-м сезоне шоу «Король десертов» примут участие настоящие мастера кондитерского дела. Они готовы придать вкусу необычную форму и изготовить сладости, которые не только удивят внешним видом, но и смогут функционировать как вещи. Картина из драже, гоночный автомобиль из карамели, гигантский пряничный домик, шоколадное платье — все это под силу тем, кто всерьез влюблен в свою профессию. Однако жюри все равно придется выбрать среди работ лучшую. Кто победит в кулинарной схватке, решит чемпион среди кондитеров Ренат Агзамов и звездные гости проекта.