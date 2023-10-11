Menu
Korol desertov (2022), season 2

Korol desertov season 2 poster
Король десертов 16+
Season 2
Season premiere 11 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Korol desertov" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Король десертов» примут участие настоящие мастера кондитерского дела. Они готовы придать вкусу необычную форму и изготовить сладости, которые не только удивят внешним видом, но и смогут функционировать как вещи. Картина из драже, гоночный автомобиль из карамели, гигантский пряничный домик, шоколадное платье — все это под силу тем, кто всерьез влюблен в свою профессию. Однако жюри все равно придется выбрать среди работ лучшую. Кто победит в кулинарной схватке, решит чемпион среди кондитеров Ренат Агзамов и звездные гости проекта.

Выпуск 1. Пряники
Season 2 Episode 1
11 October 2023
Выпуск 2. Мастика
Season 2 Episode 2
18 October 2023
Выпуск 3. Сладкий подарок
Season 2 Episode 3
25 October 2023
Выпуск 4. Шоколад
Season 2 Episode 4
1 November 2023
Выпуск 5. Конфеты
Season 2 Episode 5
8 November 2023
Выпуск 6. Сладкая флористика
Season 2 Episode 6
15 November 2023
Выпуск 7. Карамель
Season 2 Episode 7
22 November 2023
Выпуск 8. Десерты-иллюзии
Season 2 Episode 8
29 November 2023
Выпуск 9. Финал
Season 2 Episode 9
6 December 2023
TV series release schedule
