Ведущими научно-популярной передачи в разные времена были Александр Пушной и Владимир Маркони. Они уступили место популярному блогеру-изобретателю Дане Крастеру. В съемочной студии Крастер покажет много неожиданных экспериментов, разберется со сложными и каверзными вопросами и значительно облегчит жизнь родителей, у которых дети вступили в возраст «почемучек». Лучше усвоить пройденные материалы школьникам помогут видеоролики, из которых можно будет узнать любопытные факты о культурных и научных достижениях.