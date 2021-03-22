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Постер телешоу Галилео с Даней Крастером
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Киноафиша Сериалы Галилео с Даней Крастером

Галилео с Даней Крастером (2021 - 2021)

Галилео с Даней Крастером 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 7 часов 5 минут
О чем телешоу

Ведущими научно-популярной передачи в разные времена были Александр Пушной и Владимир Маркони. Они уступили место популярному блогеру-изобретателю Дане Крастеру. В съемочной студии Крастер покажет много неожиданных экспериментов, разберется со сложными и каверзными вопросами и значительно облегчит жизнь родителей, у которых дети вступили в возраст «почемучек». Лучше усвоить пройденные материалы школьникам помогут видеоролики, из которых можно будет узнать любопытные факты о культурных и научных достижениях.

В ролях
В ролях
Даня Крастер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Галилео с Даней Крастером - Сезон 1 Сезон 1
2021, 17 эпизодов
Кадры из телешоу
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