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Пробный переезд, список сезонов

Пробный переезд 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Пятница!

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Список сезонов телешоу «Пробный переезд»
Пробный переезд - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 22 октября 2022 - 10 декабря 2022
 
Пробный переезд - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 2 апреля 2023 - 21 мая 2023
 
Пробный переезд - Сезон 3 Сезон 3
8 эпизодов 5 ноября 2023 - 24 декабря 2023
 
Пробный переезд - Сезон 4 Сезон 4
8 эпизодов 13 апреля 2024 - 1 июня 2024
 
Пробный переезд - Сезон 5 Сезон 5
8 эпизодов 3 ноября 2024 - 21 декабря 2024
 
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