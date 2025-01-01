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Пробный переезд
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Пробный переезд
16+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Пятница!
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Список сезонов телешоу «Пробный переезд»
Сезон 1
8 эпизодов
22 октября 2022 - 10 декабря 2022
Сезон 2
8 эпизодов
2 апреля 2023 - 21 мая 2023
Сезон 3
8 эпизодов
5 ноября 2023 - 24 декабря 2023
Сезон 4
8 эпизодов
13 апреля 2024 - 1 июня 2024
Сезон 5
8 эпизодов
3 ноября 2024 - 21 декабря 2024
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