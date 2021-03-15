Menu
Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya (2019), season 2

Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya Seasons Season 2

Я стесняюсь своего тела. Россия 16+
Title Сезон 2
Season premiere 15 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
"Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» талантливые врачи продолжат принимать пациентов со всех уголков страны. В каждом выпуске зрители познакомятся с героями, которым серьезно осложняют жизнь физические недуги, вызванные болезнями или несчастными случаями. Профессионалы своего дела внимательно выслушают новых пациентов, чтобы направить их к своим коллегам и найти решение в сложившейся ситуации. Программа показывает, что безвыходных ситуаций не бывает, и к каждому человеку нужен особый подход в лечении. В конце каждого выпуска участники, избавившись от проблемы, начинают новую жизнь и делятся эмоциями.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
Ya stesnyayus svoego tela. Rossiya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 01
Season 2 Episode 1
15 March 2021
Выпуск 02
Season 2 Episode 2
15 March 2021
Выпуск 03
Season 2 Episode 3
16 March 2021
Выпуск 04
Season 2 Episode 4
17 March 2021
Выпуск 05
Season 2 Episode 5
18 March 2021
Выпуск 06
Season 2 Episode 6
19 March 2021
Выпуск 07
Season 2 Episode 7
22 March 2021
Выпуск 08
Season 2 Episode 8
23 March 2021
Выпуск 09
Season 2 Episode 9
24 March 2021
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
25 March 2021
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
26 March 2021
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
29 March 2021
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
30 March 2021
TV series release schedule
