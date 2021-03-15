Во 2-м сезоне шоу «Я стесняюсь своего тела. Россия» талантливые врачи продолжат принимать пациентов со всех уголков страны. В каждом выпуске зрители познакомятся с героями, которым серьезно осложняют жизнь физические недуги, вызванные болезнями или несчастными случаями. Профессионалы своего дела внимательно выслушают новых пациентов, чтобы направить их к своим коллегам и найти решение в сложившейся ситуации. Программа показывает, что безвыходных ситуаций не бывает, и к каждому человеку нужен особый подход в лечении. В конце каждого выпуска участники, избавившись от проблемы, начинают новую жизнь и делятся эмоциями.