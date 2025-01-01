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Руссо Туристо
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Руссо Туристо, список сезонов
Руссо Туристо
16+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
СТС
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Список сезонов телешоу «Руссо Туристо»
Сезон 1
13 эпизодов
13 сентября 2015 - 27 декабря 2015
Сезон 2
20 эпизодов
16 апреля 2016 - 31 декабря 2016
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