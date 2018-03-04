В Москве больше всего денег. В Москве больше всего развлечений. А благодаря ТНТ в Москве еще и больше всего юмора. Пришло время поделиться богатством с остальной Россией. Начнем с юмора, а там видно будет.

До появления шоу «Комик в городе» с экрана телевизора про Россию всегда шутили из Москвы. Руслан Белый решил изменить порядок вещей. Он отправится в большой тур по России, изучит каждый отдельно взятый город и будет стебать его со сцены перед местными жителями.

Руслан Белый не собирается хвалить или ругать города. Весь стёб основан только на достоверных фактах: местные традиции, исторические события, язык, спорт, культура, остросоциальные темы, а также мнения известных жителей города. Это будет самый честный стендап про Россию.

В первом сезоне Руслан Белый заедет в Казань, Челябинск, Самару, Уфу, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар Сочи и даже родной Воронеж.