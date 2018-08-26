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Замуж за Бузову (2018), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Замуж за Бузову
Киноафиша Сериалы Замуж за Бузову Сезоны Сезон 1

Замуж за Бузову 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Замуж за Бузову»

В 1-м сезоне шоу «Замуж за Бузову» известная на всю страну шоувумен ищет мужчину, способного предложить ей пылкие чувства и красивую жизнь. Ольга сама сделала себе имя в мире шоу-бизнеса, а теперь ей хочется побыть не сильной гламурной звездой, а обычной женщиной, которая окружена любовью. Несколько кандидатов будут бороться за ее расположение. Среди них есть как миллионер, так и простой сыровар. Они совершенно не похожи друг на друга, но готовы сделать многое, чтобы завоевать талантливую красавицу.  Кто же из участников станет победителем – решит сама Бузова.

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Список серий телешоу Замуж за Бузову График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2018
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2018
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2018
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2018
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2018
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2018
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2018
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2018
График выхода всех сериалов
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