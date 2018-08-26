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Постер телешоу Замуж за Бузову
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Киноафиша Сериалы Замуж за Бузову

Замуж за Бузову (2018 - …)

Замуж за Бузову 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 12 часов 0 минут
О чем телешоу

Замуж за Бузову» — это уникальное 8-ми серийное реалити-шоу о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью. Аналогов новому проекту ТНТ нет, так же, как нет второй Ольги Бузовой! Ольга Бузова — self-made woman. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях и все, к чему она прикасается —  становится индустрией. Она помогает строить любовь другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой.

 
В ролях
В ролях
Марина Кравец
Марина Кравец
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Замуж за Бузову - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
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