Замуж за Бузову» — это уникальное 8-ми серийное реалити-шоу о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью. Аналогов новому проекту ТНТ нет, так же, как нет второй Ольги Бузовой! Ольга Бузова — self-made woman. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях и все, к чему она прикасается — становится индустрией. Она помогает строить любовь другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой.