Чего стоят подписчики, когда нечего есть? Каким будет утреннее селфи, если провести ночь на земле со змеями? Что важнее: зажечь на тусовке или зажечь костер, чтобы не замерзнуть?

Восьми популярным блогерам предстоит найти ответы на эти вопросы в новом реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ! Они отправятся выживать на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме и покажут, на что способны без социальных сетей и интернета, без еды и крыши над головой. В этом проекте нет лайков, но есть желание выжить в экстремальных условиях и получить самый бесценный опыт в жизни (или хотя бы просто нормально поесть).