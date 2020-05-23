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Постер телешоу Остров героев
Постер телешоу Остров героев
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Киноафиша Сериалы Остров героев

Остров героев (2020 - …)

Остров героев 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 8 часов 30 минут
О чем телешоу

 

Чего стоят подписчики, когда нечего есть? Каким будет утреннее селфи, если провести ночь на земле со змеями? Что важнее: зажечь на тусовке или зажечь костер, чтобы не замерзнуть?

Восьми популярным блогерам предстоит найти ответы на эти вопросы в новом реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ! Они отправятся выживать на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме и покажут, на что способны без социальных сетей и интернета, без еды и крыши над головой. В этом проекте нет лайков, но есть желание выжить в экстремальных условиях и получить самый бесценный опыт в жизни (или хотя бы просто нормально поесть).

 

В ролях
В ролях
Таир Мамедов
Таир Мамедов
Владимир Маркони
Нелли Ермолаева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Остров героев - Сезон 1 Сезон 1
2020, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
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