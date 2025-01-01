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Вход в лабиринт 1990, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вход в лабиринт
Киноафиша Сериалы Вход в лабиринт Сезоны Сезон 1

Вход в лабиринт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вход в лабиринт»

В 1-м сезоне сериала «Вход в лабиринт» на стол к опытному следователю прокуратуры Муромцеву попадает крайне занимательное дело. Некий милиционер Поздняков сам отдал недоброжелателям свое удостоверение и табельное оружие, благодаря чему те беспрепятственно совершили масштабное ограбление. Но мужчина клянется, что его опоили загадочным препаратом, который на время напрочь атрофировал его инстинкт самосохранения. Выясняется, что пара знаменитых советских ученых действительно не так давно изобрела лекарство, лишающее чувства страха, но как оно оказалось в руках преступников и на что еще оно способно?

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вход в лабиринт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 1990
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 1990
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 мая 1990
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 мая 1990
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 1990
График выхода всех сериалов
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