Hotel Cocaine 2023 - 2024, season 1

Hotel Cocaine season 1 poster
Hotel Cocaine
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Hotel Cocaine" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отель «Кокаин» в центре событий оказывается кубинский эмигрант, ныне тайно работающий на ЦРУ. Роман Компте – изгнанник собственного государства, потративший большую часть жизни и сил на борьбу с жестоким режимом правления Фиделя Кастро. Поняв, что его война не имеет смысла, в начале 80-х годов он перебрался в Майами, где стал управляющим самого модного и гламурного заведения США – отеля и ночного клуба «Мятеж». Теперь герой находится в мировом эпицентре преступности и наркоторговли, а в его обязанности входит тайная слежка за VIP-клиентами – политиками, агентами спецслужб и звездами телевидения.

Series rating

6.8
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Hotel Cocaine List of episodes
Season 1
The Mutiny
Season 1 Episode 1
16 June 2024
The Orishas
Season 1 Episode 2
23 June 2024
Dia de los Muertos
Season 1 Episode 3
30 June 2024
The Most Wonderful Time of the Year
Season 1 Episode 4
7 July 2024
We're at War
Season 1 Episode 5
14 July 2024
Homeland or Death
Season 1 Episode 6
21 July 2024
Estela
Season 1 Episode 7
28 July 2024
The Price
Season 1 Episode 8
4 August 2024
TV series release schedule
