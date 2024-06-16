В 1 сезоне сериала «Отель «Кокаин» в центре событий оказывается кубинский эмигрант, ныне тайно работающий на ЦРУ. Роман Компте – изгнанник собственного государства, потративший большую часть жизни и сил на борьбу с жестоким режимом правления Фиделя Кастро. Поняв, что его война не имеет смысла, в начале 80-х годов он перебрался в Майами, где стал управляющим самого модного и гламурного заведения США – отеля и ночного клуба «Мятеж». Теперь герой находится в мировом эпицентре преступности и наркоторговли, а в его обязанности входит тайная слежка за VIP-клиентами – политиками, агентами спецслужб и звездами телевидения.