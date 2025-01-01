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Эксклюзив 2 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Эксклюзив 2 Сезоны Сезон 1

Эксклюзив 2
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эксклюзив 2»

В 1 сезоне сериала «Эксклюзив-2» опытная журналистка Александра Вязникова работает над очередным расследованием. На сей раз ее занимают странности, творящиеся в городском комитете здравоохранения. Разумеется, чиновники оказываются не в восторге от нацелившейся на них «ищейки», поэтому на Сашу подается ответное заявление. Неожиданно из разоблачительницы коррупционеров она превращается в главную обвиняемую по этому делу. Саша понимает, что за такой запутанной сетью обмана должен стоять по-настоящему опасный человек. И, кажется, она уже догадывается, где ей предстоит искать своего врага.

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Список серий сериала Эксклюзив 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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