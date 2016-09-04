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Беги! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Беги!
Киноафиша Сериалы Беги! Сезоны Сезон 1

Беги! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Беги!»

В 1-м сезоне сериала «Беги!» в глубокой тайге располагается колония строгого режима для особо опасных преступников. Именно туда на службу едет молодой капитан полиции Николай Маркин. Но в расположение он так и не прибывает. По пути один из подотчетных ему заключенных совершает побег. Это опасный и жестокий преступник, поэтому Николай решает не тянуть время. Никому не сообщив о случившемся, он лично отправляется по следам зэка. Но честный и отважный мужчина не учитывает важную деталь: сбежавший готовился к побегу долгое время и обзавелся всем необходимым, а у него самого нет ни оружия, ни снаряжения, ни еды.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Беги!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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