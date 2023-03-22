Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Королева 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева
Киноафиша Сериалы Королева Сезоны Сезон 1

Kraliçe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева»

В 1 сезоне сериала «Королева» в центре событий оказывается молодая красавица Атеш. Родившись в богатой семье, она никогда не знала ни в чем нужды и была папиной принцессой. Повезло девушке и в любви: в юные годы она познакомилась с капитаном известной баскетбольной команды Атешом и вышла за него замуж. Теперь она вместе с дочерью путешествует за мужем по всей стране и поддерживает его на играх. Но однажды Дениз сообщают, что ее отец мертв. Женщине приходится сорваться из очередного тура и отправиться в родной дом, чтобы стать наследницей его корпорации. Она не разбирается в бизнесе и надеется на помощь мужа. Но тот становится участником крупного скандала с изнасилованием.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
5.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Королева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
3 мая 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
17 мая 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
24 мая 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
7 июня 2023
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
14 июня 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
21 июня 2023
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше