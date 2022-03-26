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Бузова на кухне (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Бузова на кухне
Киноафиша Сериалы Бузова на кухне Сезоны Сезон 2

Бузова на кухне 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Бузова на кухне»

Во 2 сезоне шоу «Бузова на кухне» известная актриса, певица и ведущая сама расскажет, что происходит у нее на кухне. Кроме того, в каждом выпуске она будет готовить новое блюдо вместе с известными шеф-поварами. Также гостями проекта станут главные лица шоу-бизнеса, которые принесут свои самые интересные рецепты, чтобы воплотить их в жизнь на кухне с Ольгой, весело провести время и посмеяться теплым субботним утром. Гостями проекта становятся певец Николай Басков, блогер Даня Милохин, комик Михаил Галустян и многие другие. Однажды Ольга забывает даже включить плиту, зато устраивает горячие танцы с Андреем Малаховым.

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Список серий телешоу Бузова на кухне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 1
26 марта 2022
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 2
2 апреля 2022
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 3
9 апреля 2022
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 4
16 апреля 2022
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 5
23 апреля 2022
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 6
30 апреля 2022
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 7
7 мая 2022
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 8
14 мая 2022
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 9
21 мая 2022
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 10
29 мая 2022
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 11
5 июня 2022
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 12
12 июня 2022
График выхода всех сериалов
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