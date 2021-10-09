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Бузова на кухне (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Бузова на кухне
Киноафиша Сериалы Бузова на кухне Сезоны Сезон 1

Бузова на кухне 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Бузова на кухне»

В 1 сезоне шоу «Бузова на кухне» телеведущая, актриса, исполнительница и просто красавица Ольга Бузова уже не раз демонстрировала, что способна на все. И теперь она отправляется за покорение новых высот — на сей раз кулинарных. Ее наставником на этом пути будет ресторатор Алексей Васильчук. Именно с ним Бузова общается каждый раз, когда ждет гостей, готовится к празднику или просто хочет чего-нибудь перекусить. Ольга научит зрителей гадать по яблокам, расскажет, что путь к сердцу мужчины лежит через лисички, покажет, как изящно спалить кухню, а также поделится многими своими кулинарными секретами.

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Список серий телешоу Бузова на кухне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2021
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2021
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2021
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2021
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2021
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2021
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2021
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2021
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2021
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
18 декабря 2021
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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