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Время жениться 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Время жениться
Киноафиша Сериалы Время жениться Сезоны Сезон 1

Время жениться 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время жениться»

В 1 сезоне сериала «Время жениться» опытный риелтор Кирилл берется за непростое дело: он должен продать старенький дачный дом, принадлежащий женщине по имени Евгения. Это довольно вздорная и неприятная особа, но чем больше Кирилл с ней общается, тем больше узнает о ее семье и проникается к ней пониманием. У Жени две взрослые дочери. Старшая Люба разведена, а младшая Вера и вовсе никогда не была замужем. Но обе девушки таят на свою маму обиду. Это она настояла на том, что муж Любы ей не подходит, и развалила брак дочки. И это она выкинула все фото отца девочек, лишив их возможности его узнать. Но у женщины были на то свои веские причины.

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Список серий 1-го сезона сериала «Время жениться» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2023
График выхода всех сериалов
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