Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Спецотряд «Шторм» 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спецотряд «Шторм»
Киноафиша Сериалы Спецотряд «Шторм» Сезоны Сезон 1

Спецотряд «Шторм» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спецотряд «Шторм»»

В 1 сезоне сериала «Спецотряд «Шторм»» действие происходит в небольшом городке под названием Приморск. Когда жителям этих краев угрожает опасность, спецотряд «Шторм» готов отразить любую атаку. Члены команды прекрасно знают, что мир можно поделить на «штормовцев» и других людей. Поэтому, невзирая на личные трудности и бытовые проблемы, с которыми они имеют дело в повседневной жизни, спецагенты всегда сохраняют верность долгу. Но все же герои не автоматы, а простые люди. Они могут теряться, неверно понимать мотивы и улики, подозревать людей, которые на самом деле оказываются ни в чем не повинны.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Спецотряд «Шторм»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 ноября 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 ноября 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 ноября 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 ноября 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 ноября 2013
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше