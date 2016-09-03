Menu
Karina Krasnaya season 1 watch online

Karina Krasnaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Karina Krasnaya Seasons Season 1

Карина Красная 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Karina Krasnaya" season 1 description

Конец 60-х годов, СССР. Карина (Марина Коняшкина) живет с родителями в небольшом курортном городке на юге страны. Она недавно окончила школу и подрабатывает швеей. Девушка уже несколько лет встречается с Михаилом (Алексей Коряков), который собирается поступать в МГИМО и стать дипломатом. Миша и Карина влюблены и счастливы, они мечтают о прекрасной семейной жизни.

Но идиллия заканчивается, когда Миша сбивает пешехода на дороге. Чтобы спасти любимого человека и его будущее, Карина решает взять вину на себя. Однако Михаил, виновный в гибели человека, не только позволяет Карине оговорить себя, но и разрывает с ней отношения. Большая любовь оказывается обманом.

От тюрьмы Карину спасает знакомый отца – заведующий часовой мастерской Герман Николаев (Сергей Юшкевич). Несмотря на солидную разницу в возрасте, он неожиданно признается Карине в любви и предлагает ей руку и сердце. Карина принимает предложение Николаева: она надеется, что рядом с состоявшимся, надежным и любящим мужчиной ее ждут покой и счастье. Но она не подозревает, что Герман совсем не тот, за кого выдает себя…

А вскоре в город приезжает сотрудник "Мосфильма" Александр Кобзарь (Юрий Чурсин). По крайней мере именно так он представляется Карине после того, как спасает ее от самоубийства…

Карину ждет трудная дорога. Ей предстоит узнать какую роль этим мужчинам суждено сыграть в ее судьбе, на что она сама будет готова пойти ради любви, и как в условиях советского дефицита заработать большие деньги и при этом не оказаться в тюрьме...

Series rating

4.3
Rate 11 votes
"Karina Krasnaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 September 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 September 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 September 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 September 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 September 2016
TV series release schedule
