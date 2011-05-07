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Операция «Горгона» 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Операция «Горгона»
Киноафиша Сериалы Операция «Горгона» Сезоны Сезон 1

Операция «Горгона» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Операция «Горгона»»

Сталинградская битва переломила ход Великой Отечественной войны. Советские войска готовятся к широкомасштабной операции по освобождению Белорусской республики. В этих условиях разведка доносит о тяжёлом положении в стратегически важном городе N. Оккупанты заминировали все районы подступов, а в случае своего поражения готовы взорвать город полностью, практически до последнего здания. Чтобы расстроить планы нацистов, необходимо раздобыть карту с расположением бомб и, по возможности, попытаться их обезвредить. Но кто готов провернуть настолько опасное дело в тылу противника? Профессиональные диверсанты из НКВД не устраивают разведчиков передовой. Опытный капитан Тишков хочет отправиться в город N со своими бывшими соратниками по цирковой труппе, преуспевшими в ловкости, силе и навыках маскировки-грима.
 

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Список серий 1-го сезона сериала «Операция «Горгона»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2011
График выхода всех сериалов
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