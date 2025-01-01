Меню
Helltown , 1 сезон

Helltown

Helltown
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Helltown»

В 1 сезоне сериала Helltown действие происходит в 1969 году на полуострове Кейп-Код в городке Провинстаун. Здесь вместе с любимой женой и пятью детьми проживает Курт Воннегут, еще не имеющий мировой славы и не знающий, что ему уготован путь великого писателя и голоса поколения. Он ведет отнюдь не богемную жизнь и зарабатывает на пропитание продажей автомобилей в местном салоне. Курт уже делает первые наработки будущих романов, но не публикует их, а пишет «в стол» в качестве хобби. Однажды на окраине городка полиция обнаруживает страшную находку – два изувеченных женских трупа. Воннегут решает поучаствовать в расследовании и становится одержим этим делом.

Сезон 1
