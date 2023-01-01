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Киноафиша Сериалы Helltown

Helltown ( - …)

Helltown
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал Helltown – это криминальный триллер о жизни писателя Курта Воннегута до мировой славы, снятый на основе романа Кейси Шерман. События разворачиваются в 1969 году. Курт живет со своей супругой и пятью детьми на полуострове Кейп-Код. Он работает продавцом в автосалоне и пишет для себя в качестве хобби. Но все меняется, когда на окраине Провинстауна в песчаных дюнах обнаруживаются тела двух убитых женщин. Воннегут уверен, что он сможет распутать это дело, и начинает охоту на серийного маньяка.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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