Сериал Helltown – это криминальный триллер о жизни писателя Курта Воннегута до мировой славы, снятый на основе романа Кейси Шерман. События разворачиваются в 1969 году. Курт живет со своей супругой и пятью детьми на полуострове Кейп-Код. Он работает продавцом в автосалоне и пишет для себя в качестве хобби. Но все меняется, когда на окраине Провинстауна в песчаных дюнах обнаруживаются тела двух убитых женщин. Воннегут уверен, что он сможет распутать это дело, и начинает охоту на серийного маньяка.