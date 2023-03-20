Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сто дорог 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сто дорог
Киноафиша Сериалы Сто дорог Сезоны Сезон 1

Сто дорог 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сто дорог»

В 1 сезоне сериала «Сто дорог» бывший следователь Дмитрий, пытаясь отделаться от грустных воспоминаний, переезжает вместе со своей дочерью в маленький городок. Но тут на него неожиданно набрасывается незнакомая девушка в панике. Выясняется, что она, услышав об одиноком мужчине с ребенком, приняла его за своего бывшего супруга. В сговоре со своей новой женой он недавно похитил и увез в неизвестном направлении ее дочку Алену. Полиция не смогла поймать злодея, поэтому теперь Евгения сама пытается отыскать ребенка. Дмитрий решает помочь новой знакомой, используя свои старые связи в следственном комитете.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сто дорог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше