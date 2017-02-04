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Теща-командир 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Теща-командир
Киноафиша Сериалы Теща-командир Сезоны Сезон 1

Теща-командир 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Теща-командир»

«Катвас» – так за глаза сотрудники агентства недвижимости называют свою грозную начальницу Катерину Васильевну Тихонову, которая никому не дает спуску, в особенности – своему зятю Юрию. Катерина считает, что Юра недостоин ее дочки Гали, и делает все для того, чтобы их развести. Увлеченная работой и семейными проблемами, Катерина даже не замечает, что в нее влюблен ее личный шофер Максим. Но гордость и предубеждение управляют ее чувствами и здесь. Чтобы найти свое счастье и окончательно не разрушить счастье дочери, Катерине придется наступить на горло собственным принципам.

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Список серий 1-го сезона сериала «Теща-командир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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