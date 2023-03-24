Menu
Soy Georgina (2022), season 2

Soy Georgina 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 6 minutes
"Soy Georgina" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Я – Джорджина» избранница Криштиану Роналду продолжает рассказывать в эфире о своей повседневной жизни. Дети Джорджины и Криштиану растут, у каждого из них появляются свои интересы и хобби. Конечно, заботливые родители стараются поспособствовать развитию каждого из четверых малышей. Тем временем Джорджина не забывает и о своей карьере. В первую очередь она – не избранница футболиста, а женщина: бизнесвумен, инфлюенсер и модель. Она встречается с представителями благотворительных организаций, участвует в модных показах и пытается совмещать работу с семейной жизнью.

4.3
4.1 IMDb
Nada es perfecto
Season 2 Episode 1
24 March 2023
La vida sigue
Season 2 Episode 2
24 March 2023
Una para todas y toda para una
Season 2 Episode 3
24 March 2023
La decisión de Gio
Season 2 Episode 4
24 March 2023
Sueños cumplidos
Season 2 Episode 5
24 March 2023
El futuro es ahora
Season 2 Episode 6
24 March 2023
