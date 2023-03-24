Во 2 сезоне сериала «Я – Джорджина» избранница Криштиану Роналду продолжает рассказывать в эфире о своей повседневной жизни. Дети Джорджины и Криштиану растут, у каждого из них появляются свои интересы и хобби. Конечно, заботливые родители стараются поспособствовать развитию каждого из четверых малышей. Тем временем Джорджина не забывает и о своей карьере. В первую очередь она – не избранница футболиста, а женщина: бизнесвумен, инфлюенсер и модель. Она встречается с представителями благотворительных организаций, участвует в модных показах и пытается совмещать работу с семейной жизнью.