Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сердце Ивлеевой (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Сердце Ивлеевой
Киноафиша Сериалы Сердце Ивлеевой Сезоны Сезон 1

Сердце Ивлеевой 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 14 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Сердце Ивлеевой»

В 1 сезоне шоу «Сердце Ивлеевой» в каждом эпизоде претенденты на сердце известного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проходят различные испытания и приглашают Настю на свидания. Например, в одном из выпусков участники отправляются в Северную столицу, чтобы приготовить авторскую шаверму и провести романтический вечер с Настей на крыше. Также Ивлеева принимает участие в необычном эксперименте: она проверяет, каким было бы свадебное торжество с каждым из героев. За сердце известной ведущей боролись Артем Бутько, Алексей Зловедов, Андрей Кеча, Максим Звонов, Евгений Бобков и другие.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Сердце Ивлеевой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше