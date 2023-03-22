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Его царство 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Его царство
Киноафиша Сериалы Его царство Сезоны Сезон 2

El Reino 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Его царство»

Во 2 сезоне сериала «Его царство» главный герой обретает небывалую для народного избранника власть. Предвыборная кампания в Аргентине идет полным ходом, но практически ни у кого нет сомнения в том, кто победит в этой гонке. Лишь немногие понимают, что допустить скандального проповедника до кресла президента – фактически значит уничтожить страну. Многочисленные телеэфиры и проповеди настраивают аудиторию в пользу героя. Его считают по меньшей мере святым, а по большей – новым посланником самого Господа. Вот только поступки мужчины никак не вяжутся с образом современного Иисуса.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Его царство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Боги или чудовища Entre Dioses y Monstruos
Сезон 2 Серия 1
22 марта 2023
Люди короля Los Peones del Rey
Сезон 2 Серия 2
22 марта 2023
План Un Plan
Сезон 2 Серия 3
22 марта 2023
Божественное насилие Violencia Divina
Сезон 2 Серия 4
22 марта 2023
Абсолютная власть La Suma del Poder
Сезон 2 Серия 5
22 марта 2023
Девятый час La Hora Novena
Сезон 2 Серия 6
22 марта 2023
График выхода всех сериалов
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