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Его царство 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Его царство
Киноафиша Сериалы Его царство Сезоны Сезон 1

El Reino 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Его царство»

В 1 сезоне сериала «Его царство» видный политический деятель готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Аргентины. Он хочет сделать заявление в прямом эфире популярного вечернего шоу, чтобы сразу привлечь к себе внимание большей части электората. В его штабе работает скандальный телепроповедник – его друг и напарник, который незаметно настраивает общественность в его интересах. Но грандиозный эфир срывается – политика кто-то убивает прямо во время речи. Теперь ведущая роль переходит в руки его друга. Прежде он был лишь шутом, отвлекающим внимание от проблем, но теперь люди действительно считают его святым.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Его царство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Минимизация ущерба Control de daños
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2021
Человек Божий Un hombre de Dios
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2021
Искупление Expiación
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2021
Кольцо из слизи El círculo de baba
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2021
Бастарды Bastardos
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2021
Досье на Осорио El archivo Osorio
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2021
Метка дьявола La marca del demonio
Сезон 1 Серия 7
13 августа 2021
В интересах республики Por el bien de la república
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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